В Татарстане из-за высокого класса пожароопасности жителям ограничили посещение лесов

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В Татарстане на три недели ограничили пребывание граждан в лесах из-за высокой пожарной опасности.
В Татарстане из-за высокого класса пожароопасности жителям ограничили посещение лесов
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Постановление «О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств» подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает «Бизнес Online».

Согласно документу, из-за установления IV и V классов пожарной опасности ограничения вводятся на территории лесного фонда в границах 31 лесничества, передаёт inkazan.ru.

Министерство лесного хозяйства перекроет лесные дороги шлагбаумами и усилит патрулирование лесов.

Ранее МЧС России сообщало, что пожароопасный сезон уже открыт в 58 регионах России, особый противопожарный режим введён в 17 субъектах.

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