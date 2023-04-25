Гигиенист Захарова рассказала о нюансах выбора электрической зубной щётки

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Действительный член российского Профессионального общества гигиенистов стоматологических, гигиенист Немецкого имплантологического центра Елена Захарова рассказала, в каких случаях стоит предпочесть электрическую зубную щётку обычной.
Гигиенист Захарова рассказала о нюансах выбора электрической зубной щётки
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Важно проконсультироваться со стоматологом прежде, чем выбирать щётку, поскольку при некоторых стоматологических проблемах (воспаления дёсен, гиперчувствительность зубов, большие скопления налёта) неправильный выбор щётки или режима её работы способен усугубить состояние, сообщила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

«У электрощёток есть разные режимы чистки — кому-то показан интенсивный режим, кому-то — щадящий, кому-то — режим для пациентов с коронками или имплантами. Для обычных мануальных щёток важен тип и жёсткость щетины, форма головки», — объяснила Захарова.

Ранее лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Nation News рассказал, что новый подвид коронавируса «арктур» часто путают с ОРВИ или синуситом и не обращаются за медицинской помощью.

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