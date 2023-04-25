Врач Хомяков назвал ОРВИ противопоказанием для пирсинга

Доктор медицинских наук, главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков рассказал, что существует целый ряд противопоказаний, при наличии которых не рекомендуется делать пирсинг.

После прокола у человека может проявиться аллергическая реакция на металл, из-за чего серьгу придётся вынуть, объяснил специалист в интервью «Газете.Ru».

Также, по его словам, пирсинг не рекомендуется делать при обострении хронических заболеваний, температуре и ОРВИ, а также в случае психических или кожных заболеваний, таких как псориаз.

Повышенный риск для здоровья при пирсинге существует и для людей с нарушениями свёртываемости крови, предостерёг Хомяков.

«При длительном ношении пирсинга во рту (губы, щёки, язык) рекомендуется чаще наблюдаться у стоматолога, так как повышается риск сколов и трещин на зубах», — сказал он.

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