Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

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Комитет Совета федерации по соцполитике поддержал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и запрете рекламы вейпов.
Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
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Об этом информирует РИА Новости.

13 апреля Госдума России приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции.

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