Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Комитет Совета федерации по соцполитике поддержал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и запрете рекламы вейпов.

Об этом информирует РИА Новости.

13 апреля Госдума России приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции.