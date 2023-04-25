Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
Комитет Совета федерации по соцполитике поддержал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и запрете рекламы вейпов.
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Об этом информирует РИА Новости.
13 апреля Госдума России приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции.
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