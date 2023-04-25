В МИД заявили, что Россия в случае неминуемой агрессии будет защищаться всеми средствами
- РИА Новости
По его словам, Москва будет отдавать приоритет мирному урегулированию возникающих противоречий и конфликтов.
«Однако если невоенные средства исчерпаны и агрессия против нас неминуема, то мы оставляем за собой право обеспечивать национальную безопасность всеми имеющимися средствами», — приводит ТАСС слова Ермакова.
Дипломат подчеркнул, что гипотетическая возможность использования ядерного оружия изложена в военной доктрине и Основах госполитики России в области ядерного сдерживания.
Кроме того, Ермаков заявил, что Москва допускает возможность принятия асимметричных мер, если США и НАТО пойдут по пути эскалации в вопросе размещения в Европе ядерного оружия.
По его словам, Россия из-за политики Соединённых Штатов может перестать придерживаться моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности.