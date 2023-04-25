В МИД заявили, что Россия в случае неминуемой агрессии будет защищаться всеми средствами

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В случае неминуемой агрессии Россия оставляет за собой право обеспечивать национальную безопасность всеми имеющимися средствами. Об этом заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков.
В МИД заявили, что Россия в случае неминуемой агрессии будет защищаться всеми средствами
  • РИА Новости

По его словам, Москва будет отдавать приоритет мирному урегулированию возникающих противоречий и конфликтов.

«Однако если невоенные средства исчерпаны и агрессия против нас неминуема, то мы оставляем за собой право обеспечивать национальную безопасность всеми имеющимися средствами», — приводит ТАСС слова Ермакова.

Дипломат подчеркнул, что гипотетическая возможность использования ядерного оружия изложена в военной доктрине и Основах госполитики России в области ядерного сдерживания.

Кроме того, Ермаков заявил, что Москва допускает возможность принятия асимметричных мер, если США и НАТО пойдут по пути эскалации в вопросе размещения в Европе ядерного оружия.

По его словам, Россия из-за политики Соединённых Штатов может перестать придерживаться моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности.

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