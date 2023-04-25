Автоэксперт Субботин оценил идею пожизненного запрета на аренду самокатов за пьяную езду
- РИА Новости
«Нужно юридически выверенно подходить к этому. Штраф — да, но не более того. Наказание должно быть адекватно содеянному», — считает эксперт.
Ранее депутат ГД Хамзаев предложил ввести пожизненный запрет на аренду самокатов за пьяную езду.
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман выступила за выделение отдельных полос движения для самокатчиков и других владельцев средств индивидуальной мобильности.