Автоэксперт Субботин оценил идею пожизненного запрета на аренду самокатов за пьяную езду

Автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин в беседе с RT прокомментировал инициативу депутата Госдумы Султана Хамзаева пожизненно запретить пользование кикшерингом для лиц, имеющих административное наказание за вождение самоката в пьяном виде.

«Нужно юридически выверенно подходить к этому. Штраф — да, но не более того. Наказание должно быть адекватно содеянному», — считает эксперт.

Ранее депутат ГД Хамзаев предложил ввести пожизненный запрет на аренду самокатов за пьяную езду.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман выступила за выделение отдельных полос движения для самокатчиков и других владельцев средств индивидуальной мобильности.