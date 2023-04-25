Автоэксперт Субботин оценил идею пожизненного запрета на аренду самокатов за пьяную езду

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Анастасия Белоусова
Автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин в беседе с RT прокомментировал инициативу депутата Госдумы Султана Хамзаева пожизненно запретить пользование кикшерингом для лиц, имеющих административное наказание за вождение самоката в пьяном виде.
Автоэксперт Субботин оценил идею пожизненного запрета на аренду самокатов за пьяную езду
  • РИА Новости

«Нужно юридически выверенно подходить к этому. Штраф — да, но не более того. Наказание должно быть адекватно содеянному», — считает эксперт.

Ранее депутат ГД Хамзаев предложил ввести пожизненный запрет на аренду самокатов за пьяную езду.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман выступила за выделение отдельных полос движения для самокатчиков и других владельцев средств индивидуальной мобильности.

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