Терапевт Савельева назвала возможные последствия магнитных бурь для здоровья
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«Чаще всего у людей появляются мигрени, головокружение и боли в суставах», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, также может выделяться больше гормонов стресса.
«Спрятаться от этого явления невозможно, однако есть способы облегчить своё состояние. Прежде всего, необходимо исключить алкоголь, курение и высокие физические нагрузки», — отметила эксперт.
Она также рекомендовала людям с хроническими заболеваниями носить с собой препараты на случай обострений и осложнений.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.