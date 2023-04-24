Терапевт Савельева назвала возможные последствия магнитных бурь для здоровья

Старший врач-терапевт АО «Медицина» Олеся Савельева заявила, что влияние магнитных бурь каждый человек ощущает по-разному.

«Чаще всего у людей появляются мигрени, головокружение и боли в суставах», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также может выделяться больше гормонов стресса.

«Спрятаться от этого явления невозможно, однако есть способы облегчить своё состояние. Прежде всего, необходимо исключить алкоголь, курение и высокие физические нагрузки», — отметила эксперт.

Она также рекомендовала людям с хроническими заболеваниями носить с собой препараты на случай обострений и осложнений.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.