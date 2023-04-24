Кардиолог Погосова назвала полезной даже десятиминутную физнагрузку в день

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Заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» имени Чазова Минздрава России профессор Нана Погосова заявила, что людям старше 40 достаточно даже десятиминутной физической нагрузки в день для поддержания здоровья сердца.
Кардиолог Погосова назвала полезной даже десятиминутную физнагрузку в день
  • Gettyimages.ru
  • © Fuse

«Не надо гнаться за очень большими нагрузками. Вообще все выбивающиеся величины, они плохи для организма. Как чрезмерная нагрузка, так и её полное отсутствие», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если человек занимается зарядкой, активно ходит, танцует, ездит на велосипеде, плавает и так далее, то он, несомненно, приносит пользу своему здоровью.

Как добавила Погосова, физическая активность помогает в том числе повысить уровень «хорошего» холестерина.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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