Кардиолог Погосова назвала полезной даже десятиминутную физнагрузку в день

Заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» имени Чазова Минздрава России профессор Нана Погосова заявила, что людям старше 40 достаточно даже десятиминутной физической нагрузки в день для поддержания здоровья сердца.

«Не надо гнаться за очень большими нагрузками. Вообще все выбивающиеся величины, они плохи для организма. Как чрезмерная нагрузка, так и её полное отсутствие», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если человек занимается зарядкой, активно ходит, танцует, ездит на велосипеде, плавает и так далее, то он, несомненно, приносит пользу своему здоровью.

Как добавила Погосова, физическая активность помогает в том числе повысить уровень «хорошего» холестерина.

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