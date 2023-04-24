Врач Макарова посоветовала людям с болезнями сердца не заниматься велоспортом

Ведущий научный сотрудник Марина Макарова, врач ЛФК Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Депздрава Москвы, рассказала, что некоторым людям противопоказана езда на велосипеде.

Ряд симптомов может указывать на риск получения травмы во время велопрогулки: это головокружение, неустойчивость при ходьбе, нарушение внимания и памяти, сообщила специалист в беседе с НТВ.

По её словам, велопрогулки не рекомендуются при болях в суставах и спине.

Также езда на велосипеде нагружает дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Если с ними есть проблемы (гипертоническая, ишемическая болезни сердца, хронический бронхит, астма, обструктивная болезнь лёгких), прежде стоит обратиться к специалисту, заключила Макарова.

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