Врач Макарова посоветовала людям с болезнями сердца не заниматься велоспортом
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Ряд симптомов может указывать на риск получения травмы во время велопрогулки: это головокружение, неустойчивость при ходьбе, нарушение внимания и памяти, сообщила специалист в беседе с НТВ.
По её словам, велопрогулки не рекомендуются при болях в суставах и спине.
Также езда на велосипеде нагружает дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Если с ними есть проблемы (гипертоническая, ишемическая болезни сердца, хронический бронхит, астма, обструктивная болезнь лёгких), прежде стоит обратиться к специалисту, заключила Макарова.
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