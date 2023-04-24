В Томском университете создали новый аппарат для диагностики рака

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В Томском университете изобрели технологию, позволяющую своевременно диагностировать и лечить рак простаты.
В Томском университете создали новый аппарат для диагностики рака
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Об этом пишет Inforeactor.

Новый радиофармпрепарат проще в изготовлении и дешевле своих аналогов, отметили в пресс-службе университета.

Аппарат создан на основе изотопа технеция-99m. Использование радионуклидов позволит с большей точностью распознавать и уничтожать злокачественные образования.

По мнению учёных, благодаря новой технологии больше людей сможет получить своевременное лечение.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

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