Поправки о ставке НДФЛ 30% для работающих из-за рубежа не затронут трудовые договоры

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Налоговые поправки о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за рубежа в российском сегменте интернета не затронут сотрудников, которые работают по трудовым договорам.
Поправки о ставке НДФЛ 30% для работающих из-за рубежа не затронут трудовые договоры
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщило российское Министерство финансов в своём Telegram-канале.

Отмечается, что для таких сотрудников действующие налоговые условия останутся прежними.

Кроме того, в Минфине уточнили, что документ ещё дорабатывается на правительственной площадке.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о повышении до 30% НДФЛ для работающих из-за границы.

Поправки касаются уехавших из страны, которые в своей работе используют российский сегмент интернета либо размещённые в стране программно-аппаратные и технические средства.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поддержала этот проект.

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