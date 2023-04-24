Поправки о ставке НДФЛ 30% для работающих из-за рубежа не затронут трудовые договоры
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Об этом сообщило российское Министерство финансов в своём Telegram-канале.
Отмечается, что для таких сотрудников действующие налоговые условия останутся прежними.
Кроме того, в Минфине уточнили, что документ ещё дорабатывается на правительственной площадке.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о повышении до 30% НДФЛ для работающих из-за границы.
Поправки касаются уехавших из страны, которые в своей работе используют российский сегмент интернета либо размещённые в стране программно-аппаратные и технические средства.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поддержала этот проект.