В Совфеде поддержали проект о повышении НДФЛ для ряда работающих из-за границы россиян

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Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT информацию о том, что правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налоговой ставки для ряда работающих из-за границы россиян.
В Совфеде поддержали проект о повышении НДФЛ для ряда работающих из-за границы россиян
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Парламентарий подчеркнула, что указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, — для них действующие налоговые условия никак не меняются.

При этом сенатор поддержала содержащееся в проекте положение, что при утрате россиянином статуса налогового резидента ставка будет вырастать до 30%.

«Ставка по налогам для остальных граждан, которые в непростых для страны реалиях решили уехать из России, должна быть больше, это очевидно. Закон справедливый, правильный и чрезвычайно актуальный», — пояснила она.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о повышении до 30% НДФЛ для работающих из-за границы.

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