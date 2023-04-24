В Совфеде поддержали проект о повышении НДФЛ для ряда работающих из-за границы россиян
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Парламентарий подчеркнула, что указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, — для них действующие налоговые условия никак не меняются.
При этом сенатор поддержала содержащееся в проекте положение, что при утрате россиянином статуса налогового резидента ставка будет вырастать до 30%.
«Ставка по налогам для остальных граждан, которые в непростых для страны реалиях решили уехать из России, должна быть больше, это очевидно. Закон справедливый, правильный и чрезвычайно актуальный», — пояснила она.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о повышении до 30% НДФЛ для работающих из-за границы.