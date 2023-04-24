Специалист Душкин: важно регулировать применение технологий ИИ в критичных сферах жизни

Генеральный директор «А-Я эксперт» — компании-разработчика искусственного интеллекта (ИИ) Роман Душкин в беседе с RT прокомментировал предложение законодательно закрепить требование, чтобы контент, созданный искусственным интеллектом, был помечен соответствующим образом.

«Я понимаю наших законодателей, проблема в том, что добропорядочные граждане уже помечают контент, который они сделали с использованием систем искусственного интеллекта. Допустим, если это текстовый контент, они внутри текста пишут, что это создано при помощи ChatGPT или GPT-4. Если это сгенерированная картинка Midjourney или наша модель типа Kandinsky, то соответственно там водный знак ставят. Для таких граждан новые нормативные ограничения вводить смысла нет, они и так это делают», — объяснил Душкин.

По его словам, речь идёт, например, о журналистах, которые сами понимают всю важность борьбы с фейками.

По его мнению, можно подготовить закон, однако непонятны критерии, по которым будет контролироваться его исполнение.

«Как кто-то сможет доказать, что текст создан с помощью ChatGPT или GPT-4, если его автор будет это отрицать?» — отметил собеседник RT.

Как добавил специалист, важно регулировать применение технологий ИИ в критичных сферах жизни (например, в сфере транспорта), но для этого нужны ГОСТы, которые обеспечивают доверие к алгоритмам искусственного интеллекта.

Ранее сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков предложил законодательно закрепить требование, чтобы контент, созданный искусственным интеллектом, был помечен соответствующим образом.