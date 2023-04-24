Специалист Душкин: важно регулировать применение технологий ИИ в критичных сферах жизни
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«Я понимаю наших законодателей, проблема в том, что добропорядочные граждане уже помечают контент, который они сделали с использованием систем искусственного интеллекта. Допустим, если это текстовый контент, они внутри текста пишут, что это создано при помощи ChatGPT или GPT-4. Если это сгенерированная картинка Midjourney или наша модель типа Kandinsky, то соответственно там водный знак ставят. Для таких граждан новые нормативные ограничения вводить смысла нет, они и так это делают», — объяснил Душкин.
По его словам, речь идёт, например, о журналистах, которые сами понимают всю важность борьбы с фейками.
По его мнению, можно подготовить закон, однако непонятны критерии, по которым будет контролироваться его исполнение.
«Как кто-то сможет доказать, что текст создан с помощью ChatGPT или GPT-4, если его автор будет это отрицать?» — отметил собеседник RT.
Как добавил специалист, важно регулировать применение технологий ИИ в критичных сферах жизни (например, в сфере транспорта), но для этого нужны ГОСТы, которые обеспечивают доверие к алгоритмам искусственного интеллекта.
Ранее сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков предложил законодательно закрепить требование, чтобы контент, созданный искусственным интеллектом, был помечен соответствующим образом.