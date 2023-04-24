В Совфеде предложили маркировать созданный искусственным интеллектом контент

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков предложил законодательно закрепить требование, чтобы контент, созданный искусственным интеллектом, был помечен соответствующим образом.

«Есть смысл подумать о законодательном закреплении, чтобы контент, созданный искусственным интеллектом, был помечен соответствующим образом... Чтобы бороться с фейками, к сожалению, я, честно говоря, другого пути не вижу», — сказал он в ходе семинара-совещания конституционного комитета Совфеда на тему «Лучшие практики в сфере искусственного интеллекта и LegalTech». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что больше всего в развитии искусственного интеллекта россиян пугает перспектива потери работы.

Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что искусственный интеллект способен уничтожить человечество и что данный сценарий возможен.