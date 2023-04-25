Россияне чаще всего бронируют отели в Санкт-Петербурге и Москве на майские праздники
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Так, в Санкт-Петербурге на длинные весенние выходные больше всего заказов, а именно 2,0%, приходится на трёхзвёздочный апарт-отель бизнес-класса Avenue-Apart, расположенный в Петроградском районе.
Кроме того, как выяснили эксперты, в Москве наиболее популярен Moscow Marriott Grand Hotel — там на майские праздники забронировали номера 3,8% путешественников.
Согласно исследованию, три из пяти наиболее популярных отелей в Сочи находятся в посёлке Эсто-Садок, из чего можно сделать вывод, что горы в мае привлекают россиян больше, чем море.
Как пояснили в сервисе, 3,2% заказов оформлено в четырёхзвёздочной гостинице «Панорама by Mercure», 2,4% — в отеле той же категории «Ibis Styles Красная Поляна», а 1,9% — в трёхзвёздочном «AZIMUT отель Freestyle Роза Хутор».
Отмечается, что в Казани большинство гостей выбрали «Корстон Тауэр Казань» — отель категории «четыре звезды», расположенный в самом центре города, на его долю пришлось 5,1% заказов.
В Нижнем Новгороде наиболее востребованы в начале мая отели известных мировых сетей: 7% бронирований на майские праздники совершено в четырёхзвёздочном «Hampton by Hilton Нижний Новгород», 6,8% — в пятизвёздочном «Sheraton Нижний Новгород Кремль», а 6,0% — в отеле с четырьмя звёздами «Mercure Нижний Новгород Центр».
Ранее сообщалось, что для шашлыков на майские россияне планируют потратить от 5 до 15 тыс. рублей.