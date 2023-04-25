Россияне чаще всего бронируют отели в Санкт-Петербурге и Москве на майские праздники

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в каких городах россияне чаще всего бронируют отели на майские праздники. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, в топ-5 вошли Санкт-Петербург (доля города составляет 19,8%), Москва (13,8%), Сочи (10,0%), Казань (5,1%) и Нижний Новгород (3,1%).

Так, в Санкт-Петербурге на длинные весенние выходные больше всего заказов, а именно 2,0%, приходится на трёхзвёздочный апарт-отель бизнес-класса Avenue-Apart, расположенный в Петроградском районе.

Кроме того, как выяснили эксперты, в Москве наиболее популярен Moscow Marriott Grand Hotel — там на майские праздники забронировали номера 3,8% путешественников.

Согласно исследованию, три из пяти наиболее популярных отелей в Сочи находятся в посёлке Эсто-Садок, из чего можно сделать вывод, что горы в мае привлекают россиян больше, чем море.

Как пояснили в сервисе, 3,2% заказов оформлено в четырёхзвёздочной гостинице «Панорама by Mercure», 2,4% — в отеле той же категории «Ibis Styles Красная Поляна», а 1,9% — в трёхзвёздочном «AZIMUT отель Freestyle Роза Хутор».

Отмечается, что в Казани большинство гостей выбрали «Корстон Тауэр Казань» — отель категории «четыре звезды», расположенный в самом центре города, на его долю пришлось 5,1% заказов.

В Нижнем Новгороде наиболее востребованы в начале мая отели известных мировых сетей: 7% бронирований на майские праздники совершено в четырёхзвёздочном «Hampton by Hilton Нижний Новгород», 6,8% — в пятизвёздочном «Sheraton Нижний Новгород Кремль», а 6,0% — в отеле с четырьмя звёздами «Mercure Нижний Новгород Центр».

Ранее сообщалось, что для шашлыков на майские россияне планируют потратить от 5 до 15 тыс. рублей.