РИА Новости: мужчина подорвался на боеприпасе в прибрежной зоне на юго-востоке Крыма

Житель Крыма подорвался на боеприпасе в прибрежной зоне на юго-востоке региона.

Об этом сообщили РИА Новости экстренные службы.

Мужчина погиб.

Уточняется, что взрыв произошёл 23 апреля в прибрежной зоне у посёлка Приветное.

22 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот успешно отразил атаку надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту.

Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу уточнил, что два из трёх морских беспилотников ВСУ, которые атаковали Севастополь утром 22 марта, были сбиты военнослужащими-девушками.