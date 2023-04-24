РИА Новости: мужчина подорвался на боеприпасе в прибрежной зоне на юго-востоке Крыма

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Житель Крыма подорвался на боеприпасе в прибрежной зоне на юго-востоке региона.
РИА Новости: мужчина подорвался на боеприпасе в прибрежной зоне на юго-востоке Крыма
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщили РИА Новости экстренные службы.

Мужчина погиб.

Уточняется, что взрыв произошёл 23 апреля в прибрежной зоне у посёлка Приветное.

22 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот успешно отразил атаку надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту.

Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу уточнил, что два из трёх морских беспилотников ВСУ, которые атаковали Севастополь утром 22 марта, были сбиты военнослужащими-девушками.

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