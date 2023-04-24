«Ъ»: ретейлер Leroy Merlin решил продать все свои складские площади в России

Французский ретейлер Leroy Merlin может продать все свои логопарки на российской территории. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Отмечается, что у ретейлера в России есть два таких объекта: один площадью около 130 тыс. кв. м в «Южных вратах» в Домодедове и ещё один площадью 140 тыс. кв. м в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Московской области.

Газета пишет, что претендентами на данные активы являются Central Properties и «Венталл-Девелопмент».

Уточняется, что данные о продаже Leroy Merlin складской инфраструктуры появились после объявления в марте 2023 года о передаче российского бизнеса ретейлера в управление локальному топ-менеджменту.

Ранее сообщалось, что Leroy Merlin покинет российский рынок и продаст все магазины в стране местному менеджменту.

Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов назвал разумным решение Leroy Merlin передать активы локальному менеджменту.