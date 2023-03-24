Узнать больше

Минпромторг России назвал разумным решение Leroy Merlin передать активы локальному менеджменту

Короткая ссылка
Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов назвал разумным решение Leroy Merlin передать активы локальному менеджменту.
Минпромторг России назвал разумным решение Leroy Merlin передать активы локальному менеджменту
  • globallookpress.com
  • © Vincent Isore/Keystone Press Agency

«Мы в курсе ситуации с Leroy Merlin, находимся на связи с компанией. Отмечаем, что владелец (французская группа Adeo) принял цивилизованное и разумное решение передать активы в России локальному менеджменту», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что российское представительство компании обладает эффективным менеджментом и у компании «хорошие показатели».

«Сеть не только продолжит работать и сохранит весь персонал, но и планирует открывать новые магазины», — отметил Евтухов.

Ранее сообщалось, что Leroy Merlin покинет российский рынок и продаст все магазины в стране местному менеджменту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить