Минпромторг России назвал разумным решение Leroy Merlin передать активы локальному менеджменту

Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов назвал разумным решение Leroy Merlin передать активы локальному менеджменту.

«Мы в курсе ситуации с Leroy Merlin, находимся на связи с компанией. Отмечаем, что владелец (французская группа Adeo) принял цивилизованное и разумное решение передать активы в России локальному менеджменту», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что российское представительство компании обладает эффективным менеджментом и у компании «хорошие показатели».

«Сеть не только продолжит работать и сохранит весь персонал, но и планирует открывать новые магазины», — отметил Евтухов.

Ранее сообщалось, что Leroy Merlin покинет российский рынок и продаст все магазины в стране местному менеджменту.