Ретейлер Leroy Merlin намерен уйти из России
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«Компания Adeo объявляет о намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местным предпринимателям», — говорится в заявлении.
В компании ожидают, что после сделки по продаже магазинов рабочие места для 45 тыс. сотрудников удастся сохранить.
Глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье ранее в эфире телеканала BFMTV заявил, что французские компании пока не планируют покидать Россию. По его словам, правительство Франции не давало бизнесу рекомендаций уходить из страны.