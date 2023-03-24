Ретейлер Leroy Merlin намерен уйти из России

Leroy Merlin покинет российский рынок и продаст все магазины в стране, следует из сообщения группы Adeo, которой принадлежит французская компания.

«Компания Adeo объявляет о намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местным предпринимателям», — говорится в заявлении.

В компании ожидают, что после сделки по продаже магазинов рабочие места для 45 тыс. сотрудников удастся сохранить.

Глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье ранее в эфире телеканала BFMTV заявил, что французские компании пока не планируют покидать Россию. По его словам, правительство Франции не давало бизнесу рекомендаций уходить из страны.