Союз французских предпринимателей заявил о намерении бизнеса Франции остаться в России

Глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье в эфире телеканала BFMTV заявил, что французские компании пока не планируют покидать Россию. По его словам, правительство Франции не давало бизнесу рекомендаций уходить из страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Да», — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли французские компании, в том числе Auchan, Leroy Merlin, Decathlon продолжать оставаться в России.

Ру де Безье также подчеркнул, что, например, Auchan присутствует в России и на Украине.

11 марта сообщалось, что производитель табачной продукции British American Tobacco заявил о планах покинуть Россию.

Кроме того, производитель табачной продукции Philip Morris International приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России, а также снижает объёмы производства.