Депутат Бессараб назвала избыточной идею ввести дополнительный налог для иноагентов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение о введении дополнительного налога для иноагентов.

Депутат отметила, что статус иностранного агента даёт понимание того, что конкретное лицо получает иностранные инвестиции на свою деятельность.

«К сожалению, в условиях СВО происходит так, что чаще всего (средства идут. — RT) не на целевую деятельность, а на подрывную. Но, если абстрагироваться от текущей ситуации и событий, происходящей вокруг СВО, это всё же не является запрещённой деятельностью», — пояснила Бессараб.

По её мнению, на данный момент достаточно тех российских налогов, которые «уже действуют в отношении всех без исключения» лиц.

«Если мы хотим кого-то запретить, достаточно объективно доказать, что деятельность незаконна и просто запретить. Есть ряд организаций, например зоозащитного или экологического характера… в отношении которых, на мой взгляд, это будет избыточно», — заключила парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести дополнительный налог для иностранных агентов в размере 5% с прибыли организации либо дохода физического лица с последующим целевым перечислением полученных денежных средств на социальную поддержку детей-сирот.