В России за год подешевел свиной и куриный шашлык

В Руспродсоюзе сообщили, что в России за год средняя стоимость шашлыка снизилась на 24 рубля — до 651 рубля. Столько стоит блюдо из свинины на четырёх человек в 2023 году.

РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24». Эксперты подсчитали стоимость приготовления четырёх порций шашлыка из свинины, курицы и индейки в России в 2023 году. Стоимость 1,5 кг свинины составляет 586,4 рубля против 611,1 рубля годом ранее, курицы — 255,6 рубля (287,7 рубля), индейки — 670,5 рубля (644,8 рубля). Приготовление маринада в текущем году обойдётся россиянам в 64,6 рубля против 63,9 в 2022-м. Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с размером упаковки товаров.