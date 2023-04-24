В России за год подешевел свиной и куриный шашлык

Короткая ссылка
В Руспродсоюзе сообщили, что в России за год средняя стоимость шашлыка снизилась на 24 рубля — до 651 рубля. Столько стоит блюдо из свинины на четырёх человек в 2023 году.
В России за год подешевел свиной и куриный шашлык
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24».

Эксперты подсчитали стоимость приготовления четырёх порций шашлыка из свинины, курицы и индейки в России в 2023 году.

Стоимость 1,5 кг свинины составляет 586,4 рубля против 611,1 рубля годом ранее, курицы — 255,6 рубля (287,7 рубля), индейки — 670,5 рубля (644,8 рубля).

Приготовление маринада в текущем году обойдётся россиянам в 64,6 рубля против 63,9 в 2022-м. 

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с размером упаковки товаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить