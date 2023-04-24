В России за год подешевел свиной и куриный шашлык
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24».
Эксперты подсчитали стоимость приготовления четырёх порций шашлыка из свинины, курицы и индейки в России в 2023 году.
Стоимость 1,5 кг свинины составляет 586,4 рубля против 611,1 рубля годом ранее, курицы — 255,6 рубля (287,7 рубля), индейки — 670,5 рубля (644,8 рубля).
Приготовление маринада в текущем году обойдётся россиянам в 64,6 рубля против 63,9 в 2022-м.
Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с размером упаковки товаров.