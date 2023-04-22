Кабмин направит более 60,5 млрд рублей на строительство социальных учреждений и дорог

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Правительство дополнительно направит свыше 60,5 млрд рублей на строительство социальных учреждений и объектов транспортной инфраструктуры.
Кабмин направит более 60,5 млрд рублей на строительство социальных учреждений и дорог
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  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщается на сайте правительства.

«Более 60,5 млрд рублей будет дополнительно направлено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, а также объектов транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что федеральное финансирование позволит завершить работы на федеральных и региональных объектах.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил дополнительно выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах, особенно в малых городах.

Глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что финансовая поддержка транспортной отрасли России в 2022 году составила 527,3 млрд рублей.

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