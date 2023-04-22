Кабмин направит более 60,5 млрд рублей на строительство социальных учреждений и дорог
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Об этом сообщается на сайте правительства.
«Более 60,5 млрд рублей будет дополнительно направлено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, а также объектов транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что федеральное финансирование позволит завершить работы на федеральных и региональных объектах.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил дополнительно выделить 50 млрд рублей на обновление общественного транспорта в регионах, особенно в малых городах.
Глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что финансовая поддержка транспортной отрасли России в 2022 году составила 527,3 млрд рублей.