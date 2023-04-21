Число посещений врачей в рамках диспансеризации в Свердловской области выросло на 72% за год

Количество посещений врачей в рамках диспансеризации в Свердловской области выросло на 72% в 2022 году по сравнению с 2021-м. Число профилактических осмотров увеличилось на 17%.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информационной политики региона. «При проведении диспансеризации определённых групп взрослого населения удалось впервые выявить более 80 тыс. заболеваний. В большинстве случаев это начальные стадии болезни», — заявили в ведомстве. Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве капитальный ремонт в девяти поликлиниках Центрального административного округа (ЦАО) планируют завершить в 2023 году.