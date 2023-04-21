Отоларинголог Зайцев: капли для носа повышают артериальное давление

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Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что капли для носа могут повышать артериальное давление.
Отоларинголог Зайцев: капли для носа повышают артериальное давление
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«В любом сосудосуживающем средстве для носа лекарственной единицей является адреналин. Он повышает артериальное давление», — сказал эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, гипертоникам лучше обратить внимание на детские капли для носа.

Зайцев также напомнил, что сосудосуживающие капли не считаются лекарственным средством, они просто снимают симптом заложенности.

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