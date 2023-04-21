Отоларинголог Зайцев: капли для носа повышают артериальное давление

Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что капли для носа могут повышать артериальное давление.

«В любом сосудосуживающем средстве для носа лекарственной единицей является адреналин. Он повышает артериальное давление», — сказал эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, гипертоникам лучше обратить внимание на детские капли для носа.

Зайцев также напомнил, что сосудосуживающие капли не считаются лекарственным средством, они просто снимают симптом заложенности.

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