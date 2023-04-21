РИА Новости: в России создан первый реактивный FPV-дрон-камикадзе самолётного типа

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Компания «Беспилотные аппараты» представила опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолётного типа К-5.
РИА Новости: в России создан первый реактивный FPV-дрон-камикадзе самолётного типа
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Об этом информирует РИА Новости.

«Мы сделали БПЛА реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться с такой скоростью», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что беспилотник оснащён искусственным интеллектом.

Ранее стало известно, что в России создан дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», в ближайшее время он поступит в войска на опытную эксплуатацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения предприятия оборонно-промышленного комплекса в Калужской области поставил руководству завода задачу нарастить производство средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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