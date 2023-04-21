РИА Новости: в России создан первый реактивный FPV-дрон-камикадзе самолётного типа
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Об этом информирует РИА Новости.
«Мы сделали БПЛА реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться с такой скоростью», — сообщил собеседник агентства.
Уточняется, что беспилотник оснащён искусственным интеллектом.
Ранее стало известно, что в России создан дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», в ближайшее время он поступит в войска на опытную эксплуатацию.
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