Аппарат вице-премьера Чернышенко: спрос на IT-кадры в России за год вырос на 63%
- Gettyimages.ru
Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
«Спрос на IТ-кадры у компаний вырос на 63% по сравнению с прошедшим годом», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что в начале 2023 года на рынке насчитывалось около 59 тыс. открытых вакансий в сфере IT.
Ранее в Минцифры предложили увеличить сумму кредитов по льготной ипотеке для IT-специалистов до 0,5 трлн рублей.
Чернышенко отмечал, что доходы российских IT-компаний в 2022 году увеличились на 35,3% в сравнении с показателями прошлого года.