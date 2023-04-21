Аппарат вице-премьера Чернышенко: спрос на IT-кадры в России за год вырос на 63%

Спрос на IT-кадры у российских компаний в начале этого года вырос на 63% по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

«Спрос на IТ-кадры у компаний вырос на 63% по сравнению с прошедшим годом», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в начале 2023 года на рынке насчитывалось около 59 тыс. открытых вакансий в сфере IT.

Ранее в Минцифры предложили увеличить сумму кредитов по льготной ипотеке для IT-специалистов до 0,5 трлн рублей.

Чернышенко отмечал, что доходы российских IT-компаний в 2022 году увеличились на 35,3% в сравнении с показателями прошлого года.