Вице-премьер Чернышенко: доходы IT-компаний в России в 2022 году выросли на 35,3%

Доходы российских IT-компаний в 2022 году увеличились на 35,3% в сравнении с показателями прошлого года.

Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Доходы IT-компаний по сравнению с 2021 годом увеличились на 35,3% (+615,5 млрд рублей)», — цитирует его ТАСС.

Чернышенко уточнил, что средняя заработная плата в этой сфере выросла на 16,4%, налоговые поступления — более чем на 27%.

В декабре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что около 100 тыс. российских IT-специалистов находятся за пределами страны. Примерно 80% из них продолжают работать на Россию в дружественных странах, отметил он.

Минцифры также не поддержало инициативу введения на законодательном уровне запрета на удалённую работу в российских IT-компаниях для специалистов, находящихся в других странах.