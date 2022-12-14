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Минцифры не поддержало запрет на удалённую работу IT-специалистов из других стран

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Минцифры не поддержало инициативу введения на законодательном уровне запрета на удалённую работу в российских IT-компаниях для специалистов, находящихся в других странах.
Минцифры не поддержало запрет на удалённую работу IT-специалистов из других стран
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Минцифры предупредило, что если будет введён тотальный запрет, то это может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений. В министерстве добавили, что в результате это может негативно сказаться на конкурентоспособности платформ. 

Также Минцифры считает, что решения о формате работы своих сотрудников необходимо принимать самим IT-компаниям.

Минцифры при этом настоятельно рекомендовало очень внимательно проанализировать риски удалённой работы сотрудников, которые администрируют критически важные приложения и системы обеспечения информационной безопасности.

Ранее председатель комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас подтвердил, что в России разрабатывается проект закона, предусматривающий ограничения на дистанционную работу для российских граждан, которые покинули страну.

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