Минцифры не поддержало запрет на удалённую работу IT-специалистов из других стран
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Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Минцифры предупредило, что если будет введён тотальный запрет, то это может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений. В министерстве добавили, что в результате это может негативно сказаться на конкурентоспособности платформ.
Также Минцифры считает, что решения о формате работы своих сотрудников необходимо принимать самим IT-компаниям.
Минцифры при этом настоятельно рекомендовало очень внимательно проанализировать риски удалённой работы сотрудников, которые администрируют критически важные приложения и системы обеспечения информационной безопасности.
Ранее председатель комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас подтвердил, что в России разрабатывается проект закона, предусматривающий ограничения на дистанционную работу для российских граждан, которые покинули страну.