Врио губернатора Красноярского края Котюков прибыл в Красноярск
- РИА Новости
«Я рад вернуться сегодня в родной край. В Красноярске я родился и вырос, здесь началась моя профессиональная деятельность», — заявил Котюков. Видео опубликовано в Telegram-канале.
20 апреля президент России Владимир Путин принял отставку Александра Усса с поста губернатора Красноярского края. Указом главы государства на эту должность был назначен Михаил Котюков.
Александр Усс объявил, что продолжит работу на федеральном уровне.