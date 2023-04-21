Врио губернатора Красноярского края Котюков прибыл в Красноярск

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Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков прибыл в Красноярск.
Врио губернатора Красноярского края Котюков прибыл в Красноярск
  • РИА Новости

«Я рад вернуться сегодня в родной край. В Красноярске я родился и вырос, здесь началась моя профессиональная деятельность», — заявил Котюков. Видео опубликовано в Telegram-канале.

20 апреля президент России Владимир Путин принял отставку Александра Усса с поста губернатора Красноярского края. Указом главы государства на эту должность был назначен Михаил Котюков.

Александр Усс объявил, что продолжит работу на федеральном уровне.

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