Врио губернатора Красноярского края Котюков прибыл в Красноярск

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков прибыл в Красноярск.

«Я рад вернуться сегодня в родной край. В Красноярске я родился и вырос, здесь началась моя профессиональная деятельность», — заявил Котюков. Видео опубликовано в Telegram-канале.

20 апреля президент России Владимир Путин принял отставку Александра Усса с поста губернатора Красноярского края. Указом главы государства на эту должность был назначен Михаил Котюков.

Александр Усс объявил, что продолжит работу на федеральном уровне.