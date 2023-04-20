Путин назначил Котюкова на пост губернатора Красноярского края

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Президент России Владимир Путин принял отставку Александра Усса с поста губернатора Красноярского края. Указом главы государства на эту должность назначен Михаил Котюков.
Путин назначил Котюкова на пост губернатора Красноярского края
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Указ Путина опубликован на сайте Кремля.

«Принять отставку Губернатора Красноярского края Усса А.В. по собственному желанию. Назначить Котюкова Михаила Михайловича временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Красноярского края», — говорится в документе.

20 апреля Александр Усс объявил, что уходит с поста и по предложению Владимира Путина продолжит работу на федеральном уровне.

После этого Котюков согласился с предложением Путина возглавить регион.

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