Путин назначил Котюкова на пост губернатора Красноярского края

Президент России Владимир Путин принял отставку Александра Усса с поста губернатора Красноярского края. Указом главы государства на эту должность назначен Михаил Котюков.

Указ Путина опубликован на сайте Кремля.

«Принять отставку Губернатора Красноярского края Усса А.В. по собственному желанию. Назначить Котюкова Михаила Михайловича временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Красноярского края», — говорится в документе.

20 апреля Александр Усс объявил, что уходит с поста и по предложению Владимира Путина продолжит работу на федеральном уровне.

После этого Котюков согласился с предложением Путина возглавить регион.