Путин назначил Котюкова на пост губернатора Красноярского края
- РИА Новости
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Указ Путина опубликован на сайте Кремля.
«Принять отставку Губернатора Красноярского края Усса А.В. по собственному желанию. Назначить Котюкова Михаила Михайловича временно исполняющим обязанности Губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Красноярского края», — говорится в документе.
20 апреля Александр Усс объявил, что уходит с поста и по предложению Владимира Путина продолжит работу на федеральном уровне.
После этого Котюков согласился с предложением Путина возглавить регион.