Губернатор Красноярского края Усс объявил о своём уходе с должности главы региона
- globallookpress.com
- © Ministry of Energy Russia
Он рассказал, что на днях у него состоялась встреча с Путиным.
«Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне», — сказал Усс, отметив, что при этом он будет заниматься и вопросами социально-экономического развития края.
Чиновник поблагодарил всех, в том числе президента, за оказанное доверие и поддержку.
Он выразил уверенность, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России.
Ранее в пресс-службе губернатора Красноярского края заявили, что не комментируют слухи о возможной отставке Усса.