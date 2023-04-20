Губернатор Красноярского края Усс объявил о своём уходе с должности главы региона

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Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил в своём Telegram-канале, что по предложению президента России Владимира Путина продолжит работу на федеральном уровне.
Губернатор Красноярского края Усс объявил о своём уходе с должности главы региона
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Он рассказал, что на днях у него состоялась встреча с Путиным.

«Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне», — сказал Усс, отметив, что при этом он будет заниматься и вопросами социально-экономического развития края.

Чиновник поблагодарил всех, в том числе президента, за оказанное доверие и поддержку.

Он выразил уверенность, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России.

Ранее в пресс-службе губернатора Красноярского края заявили, что не комментируют слухи о возможной отставке Усса.

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