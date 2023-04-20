Замминистра финансов Котюков согласился с предложением Путина возглавить Красноярский край

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Президент России Владимир Путин предложил заместителю министра финансов Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край.
Замминистра финансов Котюков согласился с предложением Путина возглавить Красноярский край
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Во время встречи с главой государства Котюков принял предложение стать главой региона.

Замглавы Минфина поблагодарил президента за оказанное доверие и заявил, что применит в Красноярском крае весь потенциал, который наработал.

В частности, Котюков намерен держать в поле зрения вопросы развития энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры, а также транспорта.

По данным Минфина, Котюков родился в Красноярске, там он закончил Красноярский государственный университет и начал свою карьеру в финансовом управлении администрации Красноярского края.

20 апреля губернатор Красноярского края Александр Усс объявил, что уходит с поста по предложению Владимира Путина и продолжит работу на федеральном уровне.

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