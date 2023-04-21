Путин отметил вклад мусульман в поддержание межнационального диалога

Президент России Владимир Путин в поздравлении с праздником Ураза-байрам отметил вклад мусульман в поддержание межнационального диалога.

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Ценен вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога, в патриотическое воспитание подрастающего поколения», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу и взаимовыручку.

В сентябре Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Как отметил глава государства, они вносят весомый вклад в сбережение культурного многообразия и межнационального согласия в России.