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Путин заявил, что евреи вносят весомый вклад в укрепление межнационального согласия в России

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Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Как отметил глава государства, они вносят весомый вклад в сбережение культурного многообразия и межнационального согласия в России.
Путин заявил, что евреи вносят весомый вклад в укрепление межнационального согласия в России
  • РИА Новости

«Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в еврейском календаре», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин отметил, что российские евреи сохраняют верность древним духовным традициям и укрепляют межнациональное согласие в России.

В мае Путин направил поздравление мусульманам с Ураза-байрамом и отметил вклад каждого российского мусульманина в укрепление межнационального мира и согласия в обществе.

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