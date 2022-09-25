Путин заявил, что евреи вносят весомый вклад в укрепление межнационального согласия в России
- РИА Новости
«Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в еврейском календаре», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Путин отметил, что российские евреи сохраняют верность древним духовным традициям и укрепляют межнациональное согласие в России.
В мае Путин направил поздравление мусульманам с Ураза-байрамом и отметил вклад каждого российского мусульманина в укрепление межнационального мира и согласия в обществе.