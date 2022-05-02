Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом и отметил их вклад в межнациональный мир

Президент России Владимир Путин направил поздравление мусульманам с Ураза-байрамом. Как отметил глава государства, этот древний и значимый для каждого мусульманина праздник символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию.

В обращении российского лидера отмечается, что праздник «обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий».

«Опираясь на непреходящие духовные ценности, российские мусульмане вносят достойный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия, отстаивание приоритетных интересов нашей страны», — сказал Путин.

Он пожелал отмечающим здоровья, счастья, энергии и сил для свершения благих, добрых дел.