Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом и отметил их вклад в межнациональный мир

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Президент России Владимир Путин направил поздравление мусульманам с Ураза-байрамом. Как отметил глава государства, этот древний и значимый для каждого мусульманина праздник символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию.
Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом и отметил их вклад в межнациональный мир
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В обращении российского лидера отмечается, что праздник «обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий».

«Опираясь на непреходящие духовные ценности, российские мусульмане вносят достойный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия, отстаивание приоритетных интересов нашей страны», — сказал Путин.

Он пожелал отмечающим здоровья, счастья, энергии и сил для свершения благих, добрых дел.

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