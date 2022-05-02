Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом и отметил их вклад в межнациональный мир
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В обращении российского лидера отмечается, что праздник «обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий».
«Опираясь на непреходящие духовные ценности, российские мусульмане вносят достойный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия, отстаивание приоритетных интересов нашей страны», — сказал Путин.
Он пожелал отмечающим здоровья, счастья, энергии и сил для свершения благих, добрых дел.