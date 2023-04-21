Число пострадавших в результате ЧП в Белгороде выросло до трёх

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ЧП в Белгороде 20 апреля пострадали три человека.

«По вчерашним взрывам в городе Белгороде. Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма», «сотрясение мозга», жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей», — написал он в Telegram.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате взрыва на одном из перекрёстков в центре города повреждено несколько автомобилей, а также есть разрушения в нескольких квартирах.

Он отметил, что всем жителям пострадавших домов предлагается временное размещение в гостинице.

В Минобороны России пояснили, что при выполнении полёта самолёта Су-34 ВКС над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса, повреждения домов в городе связаны с этим.