Володин: дистанционное обучение в школах нужно использовать в исключительных случаях

Дистанционные форматы обучения должны применяться в школах в исключительных случаях.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Жизнь показала: дистанционное образование не может быть полноценной заменой классического. В этой связи правильно, чтобы дистанционные форматы применялись как исключение в ситуациях, когда невозможно очное присутствие учеников», — написал он в Telegram.

В качестве примеров таких случаев он назвал сильные морозы, распространение вирусных заболеваний и необходимость обеспечения мер безопасности.

Ранее школьников посёлков Ключи и Козыревск Усть-Камчаткого района Камчатки, где после извержения вулкана Шивелуч выпал пепел, перевели на дистанционное обучение на десять дней.