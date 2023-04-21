Володин: дистанционное обучение в школах нужно использовать в исключительных случаях

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Дистанционные форматы обучения должны применяться в школах в исключительных случаях.
Володин: дистанционное обучение в школах нужно использовать в исключительных случаях
  • РИА Новости

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Жизнь показала: дистанционное образование не может быть полноценной заменой классического. В этой связи правильно, чтобы дистанционные форматы применялись как исключение в ситуациях, когда невозможно очное присутствие учеников», — написал он в Telegram.

В качестве примеров таких случаев он назвал сильные морозы, распространение вирусных заболеваний и необходимость обеспечения мер безопасности.

Ранее школьников посёлков Ключи и Козыревск Усть-Камчаткого района Камчатки, где после извержения вулкана Шивелуч выпал пепел, перевели на дистанционное обучение на десять дней.

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