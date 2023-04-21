«Ъ»: суд арестовал экс-полицейского, который помог убийцам Дугиной получить её данные

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Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, который обвиняется в том, что за деньги помогал третьим лицам получать личные данные граждан.

Текст решения суда передаёт «Коммерсантъ».

«В Москве арестовали бывшего майора МВД Ивана Рыбина, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении должностных полномочий», — сказано в материале.

Отмечается, что в деле о совершенных им противоправных деяниях, связанных с незаконной передачей персональных данных третьим лицам, упоминается фамилия взорванной осенью прошлого года в Подмосковье представителями спецслужб Украины российского политолога Дарьи Дугиной.

3 апреля сообщалось, что два фигуранта уголовного дела о подделке документа, который использовался в организации убийства Дугиной, частично признали свою вину.

На судебном заседании присутствовали и Андрей Кузнецов, и Александр Сучков.

12 апреля стало известно, что улицы имени Дугиной, первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко и императрицы Екатерины Великой появились в Мелитополе.

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