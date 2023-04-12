Улицы имени Дугиной и Захарченко появились в Мелитополе в ДНР

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Улицы имени журналистки Дарьи Дугиной, первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко и императрицы Екатерины Великой появились в Мелитополе.
Улицы имени Дугиной и Захарченко появились в Мелитополе в ДНР
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, указ подписала мэр города Галина Данильченко.

Из документа также следует, что улица Петра Дорошенко стала улицей Горького, Медовая переименована в улицу Гайдара, улица Героев Украины — в улицу Кирова.

Также появились улицы Ленина, Корнея Чуковского. Улица Украинская стала улицей Советской.

20 августа 2022 года автомобиль, за рулём которого находилась Дарья Дугина, был подорван в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. 

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в одном из кафе в центре Донецка.

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