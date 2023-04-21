Минобороны: повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом боеприпаса с Су-34

При выполнении полёта самолёта Су-34 ВКС над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса, повреждения домов в городе связаны с этим, заявило Минобороны России. Жертв нет, ведётся расследование инцидента.

Как заявили в министерстве, 20 апреля около 22:15 мск при выполнении полёта Су-34 ВКС России над Белгородом «произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса».

«В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Как ранее сообщила «Военная хроника», в Белгороде после попадания неизвестного снаряда рядом с жилыми домами образовалась большая воронка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что на перекрёстке одной из центральных улиц образовалась воронка.