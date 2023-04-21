Минобороны: повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом боеприпаса с Су-34
Как заявили в министерстве, 20 апреля около 22:15 мск при выполнении полёта Су-34 ВКС России над Белгородом «произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса».
«В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Как ранее сообщила «Военная хроника», в Белгороде после попадания неизвестного снаряда рядом с жилыми домами образовалась большая воронка.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что на перекрёстке одной из центральных улиц образовалась воронка.