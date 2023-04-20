Путин заявил, что Усс многое сделал для развития Красноярского края
- РИА Новости
Об этом российский лидер сказал в ходе встречи в режиме видеоконференцсвязи с Михаилом Котюковым.
По словам Путина, перед встречей он разговаривал с Уссом.
«Да, он многое сделал для развития края, безусловно, достаточно посмотреть — вы как действующий пока замминистра финансов России видите, что стало с региональными финансами за последние годы», — отметил президент.
Он выразил уверенность, что передача дел пройдёт в товарищеском ключе.
Ранее сообщалось, что Котюков согласился с предложением Путина возглавить Красноярский край.
20 апреля губернатор Красноярского края Александр Усс объявил, что уходит с поста и по предложению Владимира Путина продолжит работу на федеральном уровне.