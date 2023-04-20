Путин заявил, что Усс многое сделал для развития Красноярского края

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Александр Усс многое сделал для развития Красноярского края.
Путин заявил, что Усс многое сделал для развития Красноярского края
  • РИА Новости

Об этом российский лидер сказал в ходе встречи в режиме видеоконференцсвязи с Михаилом Котюковым.

По словам Путина, перед встречей он разговаривал с Уссом.

«Да, он многое сделал для развития края, безусловно, достаточно посмотреть — вы как действующий пока замминистра финансов России видите, что стало с региональными финансами за последние годы», — отметил президент.

Он выразил уверенность, что передача дел пройдёт в товарищеском ключе.

Ранее сообщалось, что Котюков согласился с предложением Путина возглавить Красноярский край.

20 апреля губернатор Красноярского края Александр Усс объявил, что уходит с поста и по предложению Владимира Путина продолжит работу на федеральном уровне.

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