Путин заявил, что Усс многое сделал для развития Красноярского края

Российский президент Владимир Путин заявил, что Александр Усс многое сделал для развития Красноярского края.

Об этом российский лидер сказал в ходе встречи в режиме видеоконференцсвязи с Михаилом Котюковым.

По словам Путина, перед встречей он разговаривал с Уссом.

«Да, он многое сделал для развития края, безусловно, достаточно посмотреть — вы как действующий пока замминистра финансов России видите, что стало с региональными финансами за последние годы», — отметил президент.

Он выразил уверенность, что передача дел пройдёт в товарищеском ключе.

Ранее сообщалось, что Котюков согласился с предложением Путина возглавить Красноярский край.

20 апреля губернатор Красноярского края Александр Усс объявил, что уходит с поста и по предложению Владимира Путина продолжит работу на федеральном уровне.