Врач Щепеляев назвал здоровое питание одной из главных мер профилактики онкологических заболеваний

Врач — аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев выразил мнение, что здоровое или специальное питание — одна из основных мер профилактики онкологических заболеваний.

«Если мы берём относительно здорового человека без хронических заболеваний или без специфической или генетической предрасположенности, то грубые продукты питания при длительном питании повышают риск развития рака желудка, который начинается с язвенной болезни», — сказал он в беседе с Nation News.

По его словам, при активном употреблении животных жиров может вырасти риск развития рака молочной железы и рака толстой кишки.

Как считает Щепеляев, нужно создавать разнообразный рацион каждый день, а также вести активный образ жизни и соблюдать режим сна.

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