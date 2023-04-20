Врач Щепеляев назвал здоровое питание одной из главных мер профилактики онкологических заболеваний

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Врач — аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев выразил мнение, что здоровое или специальное питание — одна из основных мер профилактики онкологических заболеваний.
Врач Щепеляев назвал здоровое питание одной из главных мер профилактики онкологических заболеваний
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«Если мы берём относительно здорового человека без хронических заболеваний или без специфической или генетической предрасположенности, то грубые продукты питания при длительном питании повышают риск развития рака желудка, который начинается с язвенной болезни», — сказал он в беседе с Nation News.

По его словам, при активном употреблении животных жиров может вырасти риск развития рака молочной железы и рака толстой кишки.

Как считает Щепеляев, нужно создавать разнообразный рацион каждый день, а также вести активный образ жизни и соблюдать режим сна.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.

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