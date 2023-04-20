Следователи завели уголовное дело после исчезновения матери советника сенатора

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что следователи завели уголовное дело о незаконном лишении свободы и вымогательстве после того, как пожилая женщина, став жертвой телефонных мошенников, исчезла в Москве.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идёт о Татьяне Адабаш — матери Елены Силкиной, советника российского сенатора.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 127 УК России (незаконное лишение свободы), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК России (вымогательство с целью получения имущества)», — сказала Иванова.

Уточняется, что неизвестные злоумышленники сначала обманули пожилую женщину, а после смогли уговорить её покинуть дом. При этом они лишили её возможности общаться с родственниками.

Следователи установили, что она стала жертвой телефонных мошенников, которые смогли добиться получения от неё крупной суммы денежных средств.

В настоящий момент устанавливается её местоположение, а также лица, причастные к совершению преступления.

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