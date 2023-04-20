Исследование: 59% россиян хотя бы раз в жизни кусал клещ

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Компания «Росгосстрах» и исследовательский центр «Зарплата.ру» в ходе исследования выяснили, что 59% россиян хотя бы однажды кусал клещ, а каждый пятый из опрошенных вынужден был лечиться от последствий укуса.
Исследование: 59% россиян хотя бы раз в жизни кусал клещ
  • Gettyimages.ru
  • © Suriyawut Suriya / EyeEm

Об этом пишет «Газета.Ru».

Чтобы удалить насекомое, 62% респондентов обращались в медучреждение, а 38% справились самостоятельно или с помощью близких.

После извлечения клеща 62% сдали его на лабораторное исследование. 

Во избежание последствий россияне обращались к врачу (30%), сдавали анализ крови (28%), принимали противовирусные препараты или иммуноглобулин (21%), лечились антибиотиками (15%) или не делали ничего (41%).  

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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