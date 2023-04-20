Вирусолог Викулов предупредил о нетипичных проявлениях штамма COVID-19 «арктур»

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что подвид омикрон-штамма коронавируса «арктур» сопровождается нетипичными для COVID-19 симптомами.

Так, у заболевшего наблюдается конъюнктивит с сильным зудом и покраснение глаз. Подвержены ему не только взрослые, но и дети.

«Это лёгкая форма, не требующая, как правило, госпитализации, потому что тяжёлая форма заболевания — это неуправляемое снижение сатурации кислорода, это поражение лёгочной ткани, когда человек уже не может дышать без аппарата ИВЛ. Так что «арктур» — чуть более заразный, но не более опасный, чем предыдущие варианты омикрона», — заключил Викулов.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с НСН выразил мнение, что патогенность нового подварианта COVID-19 «арктур» не отличается от предыдущих вариантов вируса.