Глава Роспотребнадзора Попова заявила об осложнении эпидситуации с корью в России

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Эпидемиологическая ситуация с корью в России ожидаемо осложняется, корь зарегистрирована в 44 регионах.
Глава Роспотребнадзора Попова заявила об осложнении эпидситуации с корью в России
  • РИА Новости

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эпидемиологическая ситуация с корью сегодня в России осложняется, но мы готовили всю страну и готовили субъекты», — цитирует её РИА Новости.

Попова рассказала, что корь сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, она ограничена локальными очагами, которые удаётся быстро купировать.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что корь является высококонтагиозным заболеванием.

Как отметили в ведомстве, при наличии контакта с заболевшим корью для того, чтобы избежать заболевания, иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в течение первых 72 часов с момента выявления больного.

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