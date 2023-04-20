Глава Роспотребнадзора Попова заявила об осложнении эпидситуации с корью в России
- РИА Новости
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Эпидемиологическая ситуация с корью сегодня в России осложняется, но мы готовили всю страну и готовили субъекты», — цитирует её РИА Новости.
Попова рассказала, что корь сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, она ограничена локальными очагами, которые удаётся быстро купировать.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что корь является высококонтагиозным заболеванием.
Как отметили в ведомстве, при наличии контакта с заболевшим корью для того, чтобы избежать заболевания, иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в течение первых 72 часов с момента выявления больного.