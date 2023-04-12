Роспотребнадзор: при контакте с больным корью вакцинация проводится в течение 72 часов

В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили RT, что корь является высококонтагиозным заболеванием. Как отметили в ведомстве, при наличии контакта с заболевшим корью для того, чтобы избежать заболевания, иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в течение первых 72 часов с момента выявления больного.

«Корь является высококонтагиозным заболеванием. При наличии контакта с заболевшим корью для того, чтобы избежать заболевания, иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в течение первых 72 ч. с момента выявления больного», — отметили в Роспотребнадзоре.

Иммунизация населения в рамках национального календаря профилактических прививок, в том числе против кори, проводится в муниципальных медицинских организациях на безвозмездной основе.

«В рамках подчищающей иммунизации против кори среди населения Российской Федерации и трудовых мигрантов прививают лиц из числа детского и взрослого населения не болевших корью, не получивших прививки против кори (не привитых против кори, лиц старше 6 лет, привитых против кори однократно) в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, не имеющих сведений о прививках против кори», — добавили там.

Подчищающая иммунизация против кори проводится во всех субъектах страны вне зависимости от наличия случаев заболевания корью в регионе.

«Кампания по иммунизации направлена на создание устойчивого коллективного иммунитета к кори для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по кори на всей территории России», — заявили в ведомстве.

По словам специалистов, при отсутствии сведений о прививках возможно проведение серологического исследования крови на наличие антител, которое может быть пройдено в поликлинике по месту жительства (если такая услуга предоставляется) или в любой аккредитованной на данный вид деятельности лаборатории на коммерческой основе.

Ранее, как сообщило РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Москве, случай заболевания корью выявлен в Москве у студента РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.