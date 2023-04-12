Роспотребнадзор: при контакте с больным корью вакцинация проводится в течение 72 часов

Короткая ссылка
RT
В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили RT, что корь является высококонтагиозным заболеванием. Как отметили в ведомстве, при наличии контакта с заболевшим корью для того, чтобы избежать заболевания, иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в течение первых 72 часов с момента выявления больного.
Роспотребнадзор: при контакте с больным корью вакцинация проводится в течение 72 часов
  • РИА Новости

«Корь является высококонтагиозным заболеванием. При наличии контакта с заболевшим корью для того, чтобы избежать заболевания, иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в течение первых 72 ч. с момента выявления больного», — отметили в Роспотребнадзоре.

Иммунизация населения в рамках национального календаря профилактических прививок, в том числе против кори, проводится в муниципальных медицинских организациях на безвозмездной основе.

«В рамках подчищающей иммунизации против кори среди населения Российской Федерации и трудовых мигрантов прививают лиц из числа детского и взрослого населения не болевших корью, не получивших прививки против кори (не привитых против кори, лиц старше 6 лет, привитых против кори однократно) в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, не имеющих сведений о прививках против кори», — добавили там.

Подчищающая иммунизация против кори проводится во всех субъектах страны вне зависимости от наличия случаев заболевания корью в регионе.

«Кампания по иммунизации направлена на создание устойчивого коллективного иммунитета к кори для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по кори на всей территории России», — заявили в ведомстве. 

По словам специалистов, при отсутствии сведений о прививках возможно проведение серологического исследования крови на наличие антител, которое может быть пройдено в поликлинике по месту жительства (если такая услуга предоставляется) или в любой аккредитованной на данный вид деятельности лаборатории на коммерческой основе.

Ранее, как сообщило РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Москве, случай заболевания корью выявлен в Москве у студента РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить