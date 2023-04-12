Роспотребнадзор заявил о пяти зафиксированных случаях кори в Приморье

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Представитель управления Роспотребнадзора по Приморью заявил, что в регионе зафиксированы пять случаев кори.

«Всего пять случаев кори были в Приморье, три новых случая были контактные. Противоэпидемические мероприятия были проведены своевременно и в полном объёме», — рассказал он РИА Новости.

Собеседник уточнил, что двое ранее заболевших корью в регионе уже выздоровели.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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