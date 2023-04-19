Минсельхоз России активизирует работу по экспорту молока

Короткая ссылка
Замминистра сельского хозяйства России Иван Лебедев заявил о намерении ведомства активизировать работу по экспорту молока для стабилизации внутреннего рынка.
Минсельхоз России активизирует работу по экспорту молока
  • РИА Новости

«С целью недопущения необоснованного снижения цен по всей цепочке формирования добавленной стоимости Минсельхозом проведён ряд совещаний с региональными органами управления АПК, переработчиками и торговыми сетями. Ключевым вопросом сегодня становится, безусловно, расширение экспорта, что позволит более эффективно управлять складскими запасами», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что данная работа проводится профильными департаментами министерства совместно с Россельхознадзором.

Вместе с этим организована встреча сельхозатташе министерства с крупными производителями сухих молочных продуктов и сыворотки, а также проводится аккредитация предприятий на экспорт.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства заявил, что урожай зерна в стране с учётом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн т.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить