Минсельхоз России активизирует работу по экспорту молока
- РИА Новости
«С целью недопущения необоснованного снижения цен по всей цепочке формирования добавленной стоимости Минсельхозом проведён ряд совещаний с региональными органами управления АПК, переработчиками и торговыми сетями. Ключевым вопросом сегодня становится, безусловно, расширение экспорта, что позволит более эффективно управлять складскими запасами», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что данная работа проводится профильными департаментами министерства совместно с Россельхознадзором.
Вместе с этим организована встреча сельхозатташе министерства с крупными производителями сухих молочных продуктов и сыворотки, а также проводится аккредитация предприятий на экспорт.
Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства заявил, что урожай зерна в стране с учётом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн т.