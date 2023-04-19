Минсельхоз России активизирует работу по экспорту молока

Замминистра сельского хозяйства России Иван Лебедев заявил о намерении ведомства активизировать работу по экспорту молока для стабилизации внутреннего рынка.

«С целью недопущения необоснованного снижения цен по всей цепочке формирования добавленной стоимости Минсельхозом проведён ряд совещаний с региональными органами управления АПК, переработчиками и торговыми сетями. Ключевым вопросом сегодня становится, безусловно, расширение экспорта, что позволит более эффективно управлять складскими запасами», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что данная работа проводится профильными департаментами министерства совместно с Россельхознадзором.

Вместе с этим организована встреча сельхозатташе министерства с крупными производителями сухих молочных продуктов и сыворотки, а также проводится аккредитация предприятий на экспорт.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства заявил, что урожай зерна в стране с учётом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн т.